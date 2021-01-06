У Джорджії на виборах до Сенату переміг демократ
Укрінформ
На виборах в американському штаті Джорджія, які визначать баланс сил у верхній палаті Конгресу на наступні два роки, переміг демократ Рафаель Уорнок.
Як передає Укрінформ із посиланням на телеканал NBC News, він набрав 50,5% голосів після підрахунку 98% голосів.
Відомо, що суперниця Уорнока республіканка Келлі Леффлер отримує 49,5% голосів.
Перемога Уорнока наблизила демократів до отримання більшості в Сенаті.
Наразі триває підрахунок голосів в інший парі кандидатів, що змагається, - демократа Джона Оссоффа і республіканця Девіда Пердью.