У Джорджії на виборах до Сенату переміг демократ

На виборах в американському штаті Джорджія, які визначать баланс сил у верхній палаті Конгресу на наступні два роки, переміг демократ Рафаель Уорнок.

Як передає Укрінформ із посиланням на телеканал NBC News, він набрав 50,5% голосів після підрахунку 98% голосів. Відомо, що суперниця Уорнока республіканка Келлі Леффлер отримує 49,5% голосів. Перемога Уорнока наблизила демократів до отримання більшості в Сенаті. Читайте також: Трамп змінив генпрокурора у Джорджії, де тривають важливі вибори Наразі триває підрахунок голосів в інший парі кандидатів, що змагається, - демократа Джона Оссоффа і республіканця Девіда Пердью.