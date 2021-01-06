У Джорджії на виборах до Сенату переміг демократ

У Джорджії на виборах до Сенату переміг демократ

Укрінформ
На виборах в американському штаті Джорджія, які визначать баланс сил у верхній палаті Конгресу на наступні два роки, переміг демократ Рафаель Уорнок.

Як передає Укрінформ із посиланням на телеканал NBC News, він набрав 50,5% голосів після підрахунку 98% голосів.

Відомо, що суперниця Уорнока республіканка Келлі Леффлер отримує 49,5% голосів.

Перемога Уорнока наблизила демократів до отримання більшості в Сенаті.

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Наразі триває підрахунок голосів в інший парі кандидатів, що змагається, - демократа Джона Оссоффа і республіканця Девіда Пердью.

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