Трамп змінив генпрокурора у Джорджії, де тривають важливі вибори

Президент США Дональд Трамп змінив генерального прокурора Атланти, столиці штату Джорджія, де тривають дуже важливі вибори до Сенату.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише CNN.

Зазначається, що попередній генпрокурор Атланти Баюнг Пак раптово пішов у відставку в понеділок. Поки незрозуміло, чи це було його добровільне рішення, адже у своїй пояснювальній записці він послався на “непередбачувані обставини”, що зумовили відставку. Обов’язки Пака мав би перебрати на себе його перший заступник Курт Ерскіне, однак указом Трампа на посаду було призначено Боббі Крістін, який до того три роки працював прокурором південного округу Джорджії.

Як повідомляв Укрінформ, в американському штаті Джорджія 5 січня тривав другий раунд виборів на дві посади в Сенаті, який визначить баланс сил у верхній палаті Конгресу на наступні два роки.

На початку грудня влада штату Джорджія повторно сертифікувала результати президентських виборів, вкотре підтвердивши перемогу Джо Байдена за підсумками вже третього перерахунку виборчих бюлетенів.

Раніше президент США Дональд Трамп вимагав від секретаря штату Джорджія республіканця Бреда Раффенспергера "знайти" достатньо голосів для скасування результатів виборів у штаті, де переміг його суперник Джо Байден.