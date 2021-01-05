Додаткові «коронавірусні» перевірки спричинили хаос в аеропорту Брюсселя

У Бельгії додаткові перевірки пасажирів, які прибувають із «червоних зон», спричинили великий натовп в аеропорті Брюсселя протягом вихідних та ризик масового інфікування людей.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у понеділок в бельгійському виданні «The Brussels Times».

«Пасажири, які прибували в аеропорт Брюсселя протягом вихідних, висловили занепокоєння з приводу потенційного ризику для здоров’я через величезні черги та скупчення людей під час різних перевірок в аеропорту. Відео та фотографії натовпу у сотні людей, які знаходилися впритул одне до одного в аеропорту почали поширюватися у соціальних медіа», - йдеться у публікації.

Речник аеропорту Брюсселя пояснив, що довгі черги утворилися внаслідок посилених перевірок поліцією документів та форм обліку переміщення пасажирів. Але це була не єдина причина для занепокоєння пасажирів, оскільки, за їх поширеними оцінками, процес тестування на коронавірус пасажирів, що прибували до Бельгії, виявився "безладним".

"Система попереднього бронювання часу тестування була скасована, тож довелося чекати у дуже довгій черзі, навіть попри призначення на певну годину. Проблема полягає в тому, що цей час, проведений у черзі разом із такою великою кількістю мандрівників, виявилася найбільш ризикованою частиною усієї поїздки з точки зору загрози інфікування вірусом», - цитує видання одного з пасажирів.

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Ситуацію ускладнює також система організації тестування, яке здійснюється безпосередньо в аеропорті. Тести є безоплатними для пасажирів, які мають сертифікат медичного страхування Бельгії. Люди, які не мають такого медичного страхування, повинні сплатити за тест суму у 46,81 євро, при цьому результатів доведеться чекати від 48 до 72 годин.

Усього, за інформацією «The Brussels Times», протягом вихідних в аеропорт Брюсселя прибули близько 40 000 авіапасажирів, причому більшість з них повернулися з так званих «червоних зон», де рівень захворюваності є вищим, ніж у Бельгії.

Як вже повідомляв Укрінформ, з минулої середи на вимогу Консультативного комітету з протидії коронавірусу уряд Бельгії запровадив додаткові заходи безпеки. Зокрема, люди, що прибувають до Бельгії, включаючи жителів країни, які провели в «червоних зонах» більше як 48 годин, мають пройти обов’язковий карантин, який може бути припинений лише на 7-й день після отримання негативного результату другого тесту на коронавірус.

Перший тест на COVID-19 такі пасажири повинні пройти або за дві доби перед запланованою поїздкою до Бельгії, або безпосередньо після прибуття. З цією метою пункти для тестування обладнані в аеропорту Брюсселя, а також на залізничному вокзалі Midi, куди прибувають швидкісні потяги міжнародного сполучення.

За даними Worldometer, станом на ранок 4 січня у світі зареєстрували 85 505 963 випадків захворювання на COVID-19. При цьому 60 455 529 хворих одужали, а 1 850 711 осіб померли.