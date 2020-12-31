У Британії – найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії

Протягом останньої доби, у Великій Британії коронавірусом заразилися 55 892 особи, це максимальний показник з початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це інформує BBC.

Протягом минулих 24 години число смертей серед інфікованих коронавірусом у Британії склало 964.

Рекордна кількість нових випадків захворювання зафіксована на тлі того, як в Англії 20 мільйонів людей перебувають під найсуворішими карантинними обмеженнями, їм наказано залишається вдома.

Директор Служби охорони здоров'я Англії доктор Івонн Дойл заявила, що протягом Різдвяного тижня спостерігалося тривожне зростання кількості нових випадків хвороби, та додала що зараз не можна наражатися на додаткові ризики, збираючись групами напередодні Нового року.

"Цього року нам усім довелося робити величезні жертви, але, будь ласка, переконайтесь, що ви тримаєтесь на відстані від інших, миєте руки та носите маску", - сказала чиновниця.

Згідно з даними Worldometer, у Британії наразі зафіксовано 2 488 780 підтверджених випадків COVID-19 та 73 512 смертей унаслідок пандемії.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 31 грудня кількість хворих на COVID-19 становить 83 067 119 осіб. При цьому 58 868 961 особа одужала, 1 812 189 пацієнтів померли.

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