У Білорусі понад 100 протестувальників зустрінуть Новий рік за гратами

Більше ніж 100 учасників акцій протесту в Білорусі зустрінуть 2021 рік під адміністративним арештом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруська правозахисна організація "Вясна".

За даними правозахисників, під арештом дотепер лишаються 112 осіб за участь у нібито несанкціонованих акціях. Серед заарештованих учасників протесту - 18 жінок і 94 чоловіки. Наймолодший - 19-річний юнак, а найстарший - чоловік 62 років.

Окрім них, Новий рік за гратами зустрінуть 169 політв'язнів.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжуює застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.

Фото: picture-alliance / dpa / A. Liamkevich