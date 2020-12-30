Журналістів у Білорусі цьогоріч затримували 477 разів - ЗМІ

2020 рік став рекордним за масштабами репресій проти журналістів за весь час незалежності Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

За даними Білоруської асоціації журналістів, з початку року журналістів затримували 477 разів, переважну кількість - неодноразово. Більшість таких випадків сталася після 9 серпня, коли відбулися вибори президента Білорусі.

Зазначається, що 15 представників медіа перебувають під кримінальним переслідуванням, дев'ять - у слідчих ізоляторах у рамках кримінальних справ.

Адміністративний арешт журналісти відбували 97 разів, загалом просидівши за ґратами понад 1200 діб.

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Також указується, що не менш як 62 журналісти постраждали від насильства з боку силовиків.

З початку року чотири білоруські газети мусили призупинити випуски. Обмежувався доступ до понад 50 сайтів ЗМІ та суспільно-політичних ресурсів.

Загальна сума штрафів окремим журналістам і ЗМІ сягнула майже 60 тис. рублів (660 тис. грн).

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних акцій.

Фото: TUT.BY