У столиці Латвії стався вибух у житловому будинку: є постраждалі

У столиці Латвії Ризі, в районі Агенскалнс, в результаті вибуху, який прогримів у ніч на 31 грудня, частково обвалився житловий будинок.

Про це повідомило місцеве видання TVNET, передає Укрінформ.

Відзначається, що горіли другий і третій поверхи будівлі, а також дах. На об'єкті працювали 40 пожежників і рятувальників на 11 спеціалізованих машинах. На гасіння пожежі було витрачено близько трьох годин.

Взрыв жилого дома в Агенскалнсе. Перекресток Мелнсила и Лермонтова. Люди под завалами. pic.twitter.com/i0dW6OzFpk — Молодой твиттер (@aleksey_molodoy) December 30, 2020

"Всього в результаті вибуху та пожежі постраждали три людини, звільнення ще однієї людини триває. Своєю чергою, з будівлі були евакуйовані ще п'ять осіб", - йдеться в повідомленні.

Площа загоряння будівлі склала 80 квадратних метрів.

У столиці Латвії стався вибух у житловому будинку / FOTO: Zane Bitere/LETA

За словами керівника служби невідкладної медичної допомоги (NMPD) Лієне Чіпуле, двоє постраждалих були доставлені в лікарню з відносно невеликими травмами, одному надана допомога на місці, а рятувальники перебувають у підвищеній готовності приймати постраждалих.