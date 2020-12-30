У Швеції за добу - найбільше смертей від COVID-19 із початку пандемії

У Швеції за добу померли 243 особи з підтвердженим COVID-19 - це найбільша кількість летальних випадків у країні від початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що за добу у Швеції виявили 8 846 нових випадків зараження коронавірусом.

Водночас у МОЗ зауважили, що статистичні дані у період різдвяних свят є неповними, адже за цей час зроблено менше тестів та були затримки з повідомленням про смерть.

Загалом за час пандемії у Швеції від COVID-19 померли 8727 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі виявили 82 452 023 випадки коронавірусу, зокрема 1 799 626 летальних, одужала 58 463 431 особа.

Фото: EPA-EFE/ADAM IHSE/TT