Вибухи в аеропорту Ємена: вже 26 загиблих і понад 50 поранених

Кількість загиблих унаслідок декількох потужних вибухів в єменському аеропорту в місті Аден зросла до 26 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

За словами співрозмовників, ще понад пів сотні людей отримали поранення. Проте очікується, що кількість загиблих зростатиме.

Прем’єр Ємену Моєн Абдулмалік Саїд зазначив, що ніхто з урядовців не постраждав.

У міжнародній організації «Лікарі без кордонів» заявили, що готують "план медичного реагування на масову кількість жертв".

Деякі представники влади вже звинуватили у вибухах повстанців, яких підтримує Іран. Однак наразі причина вибухів невідома.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу внаслідок декількох потужних вибухів в єменському аеропорту в місті Аден загинули щонайменше 12 людей. Самі ж потужні вибухи сталися в аеропорту Адена у середу після того, як на летовище приземлився літак із новопризначеним урядом, який щойно повернувся з Саудівської Аравії.

У неділю, 27 грудня, новий склад уряду Ємену склав присягу в резиденції чинного президента країни, розташованій у Саудівській Аравії.

На території Ємену з 2014 року триває громадянська війна. Усі північні регіони й столицю країни утримують під контролем повстанці-хусити. Активну участь у конфлікті на стороні уряду бере Саудівська Аравія, в той час, як повстанців підтримує Іран.

фото з відкритих джерел