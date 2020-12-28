Поліція показала момент вибуху в Нешвіллі й назвала винуватця
Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.
«На підставі аналізів ДНК останків, знайдених на місці події, та інших доказів слідство дійшло висновку, що організатором вибуху був 63-річний Ентоні Квінн Ворнер», - йдеться в повідомленні з посиланням на дані ФБР і генпрокуратури США.
За інформацією поліції, зловмисник, який раніше не викликав підозр, діяв сам, його мотив продовжує залишатися незрозумілим.
Поліція також оприлюднила у Твіттері запис відеокамери, що зафіксувала момент вибуху.
This is video of Friday morning's explosion recorded by an MNPD camera at 2nd Ave N & Commerce St. pic.twitter.com/3vaXhoUOAR— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 28, 2020
Як повідомляв Укрінформ, у ніч на п'ятницю в центрі міста Нешвілл, штат Теннессі, вибухнув автофургон, припаркований перед будівлею телекомунікаційної компанії.
Вибух зруйнував фасади десятка будівель, незначні поранення дістали троє поліцейських.
Крім того, вибух спричинив значні перебої в роботі комунікацій, вивів з ладу систему екстреної допомоги поліції, а також призвів до тимчасового зупинення рейсів в аеропорту Нешвілла.
Фото: twitter.com/MNPDNashville