В аеропорту Ємена пролунали вибухи: щонайменше 12 загиблих

Унаслідок декількох потужних вибухів в єменському аеропорту в місті Аден загинули щонайменше 12 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

За словами співрозмовників, серед поранених є заступники міністрів.

Самі ж потужні вибухи сталися в аеропорту Адена у середу після того, як на летовище приземлився літак із новопризначеним урядом, який щойно повернувся з Саудівської Аравії.

Зазначається, що після вибухів послідували декілька пострілів та ще декілька невеликих вибухів.

За даними джерел, члени уряду на чолі з прем’єром Маєном Абдулмаліком були одразу відвезені до президентського палацу, який розташований у місті Аден.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 27 грудня, новий склад уряду Ємену склав присягу в резиденції чинного президента країни, розташованій у Саудівській Аравії.

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На території Ємену з 2014 року триває громадянська війна. Усі північні регіони й столицю країни утримують під контролем повстанці-хусити. Активну участь у конфлікті на стороні уряду бере Саудівська Аравія, в той час, як повстанців підтримує Іран.

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