Кремлівська війна проти вакцин: в одній упряжці з ІДІЛ

Програмна стаття Борреля і загальмованість Москви

На початку тижня, у понеділок, символічно збіглися дві події. Глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що Росія через контрольовані державою ЗМІ поширює економічно мотивовану дезінформацію про західних розробників вакцин від коронавірусу. І водночас, того ж дня, з опитування "Левада-Центру" з'ясувалося, що більше половини жителів Росії, а якщо точніше, 58%, не готові робити щеплення від коронавірусу російською вакциною "Спутник V". Навіть якщо вакцинація буде безкоштовною!

При уважному погляді виявляється: "заява Борреля" - насправді лише малий фрагмент його програмної статті про те, що треба посилювати боротьбу з системною дезінформацією, спрямованою на підрив демократичного світу.

«ОБЕЗЬЯНЬЯ ВАКЦИНА» - ЦЕ ВЗАГАЛІ ПРО ЩО?

Отже, що ж інформагентства взяли за найголовніше із запису в блозі Борреля: «Западные разработчики вакцин открыто высмеиваются в многоязычных российских СМИ, контролируемых государством, что в некоторых случаях приводит к абсурдным заявлениям о том, что вакцины превратят людей в обезьян… Такие рассказы явно направлены на страны, в которых Россия хочет продавать свою вакцину «Спутник V».

"Рейтер", який оперативно поширив таку новину, в досилі ще згадав, що у вересні спікер Кремля Дмітрій Пєсков, який, ймовірно, за час пандемії став непоганим епідеміологом, прокоментував припинення клінічних випробувань британсько-шведської вакцини AstraZeneca через підозри на побічний ефект у одного з добровольців. Пєсков сказав журналістам (9 вересня), що російський «Спутник V» є більш надійним, оскільки заснований на аденовірусі, виявленому у людей, тоді як конкурентний продукт є «обезьяньей вакциной» (тому що розроблена на основі аденовірусу мавп).

Пояснення "Рейтер" є точним, втім, недостатнім. Після нього залишається відчуття, що Боррель не так щоб прибрехав, але дещо перебільшив, гіперболізував. Насправді він абсолютно коректно навів приклад креативу російських медіа. Історія ця давня, але зараз, коли тема вакцинації стала дуже актуальною, просто зайшла на нове коло.

Річ у тому, що після Дмітрія Пєскова, який бреше так часто, що його час називати новим Лжедмитрієм І, у недільних «Вестях недели» на «России-1» (13 вересня) на конкурентах відтоптався ще один знаний пропагандист і епідеміолог Дмітрій Кисельов. Він бездоказово заявив, що випробування AstraZeneca є науково некоректними і нібито вимагають «веры на слово». «Зато, – сказав Лжедмитрій II, – сейчас у российских карикатуристов есть твердый повод». І пафосно представив на екрані кілька простеньких фотожаб, які до рівня обіцяних «карикатур» не дотягують, – нехитре інтернетне ги-ги.

У нас в Україні на роспроп давно вже виробився імунітет. Але в Британії на таку відверту дифамацію строго наукових робіт в умовах загальної біди, та ще й з подачі прессекретаря Кремля, та ще й у підсумковій щотижневій програмі головного держканалу країни, відреагували болісно. І справедливо сприйняли (це було вже у середині жовтня) подію як акт російської пропаганди, націлений насамперед на країни, в які Росія хоче продавати власну вакцину.

На випуск Кисельова відгукнувся і глава британського МЗС Домінік Рааб, який назвав його роботу "жалюгідною дезінформацією": "Немає жодних сумнівів у тому, що Велика Британія всесвітньо відома якістю нашої науки і досліджень. Ми - міжнародний еталон. І ми знаємо, що Росія має досвід використання дезінформації як інструменту зовнішньої політики". (Варто зазначити, що, крім російської дези, творці AstraZeneca і «Спутника V» поговорили про можливість досліджень ефективності комбінації двох вакцин. І ще, до речі, саме сьогодні, 30 грудня, AstraZeneca стала другою після Pfizer вакциною, схваленою для масового застосування у Великій Британії).

Домінік Рааб

ТУТ НЕ ДРІБНИЙ УКУС, А СЕРЙОЗНЕ ЗВИНУВАЧЕННЯ

Що важливо зазначити, на заяву Борреля російська преса і офіціоз реагувати не поспішали. Хоча, здавалося б, що є простішим? Знову ха-ха, ги-ги: з чого це раптом хлопець прив'язався до давньої історії?!

Щоб зрозуміти, чому так, треба почитати Жозепа Борреля не у викладі «Рейтер», а з першоджерела. І це його офіційний блог не де-небудь, а на сайті Європейської служби зовнішніх зв'язків, ЄСЗЗ. Цитата ж, наведена інформагентством, - лише невеликий уривок з великої публікації, фактично програмної статті, вже вибачте за пафос, Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки під назвою "Боротьба з дезінформацією та інформаційними маніпуляціями як нагальна необхідність".

Тоді виявиться, що давній фактик, який розбирався на початку матеріалу, там аж ніяк не головне. З самого початку Боррель ставить питання руба: "Супутня covid-19 грандіозна «інфодемія» показала, наскільки масштабними і шкідливими для нашої безпеки, демократії та суспільства можуть бути інформаційний вплив і дезінформація з-за кордону. Необхідна невідкладна боротьба з дезінформацією".

Жозеп Боррель

Тобто, йдеться не про якийсь давній, разовий випадок. Той був згаданий лише як приклад недобропорядності під час вакцинації, що знову став актуальним ... Ну, а закінчення абзацу, в якому цей приклад був наведений, призводить просто до вибуху мозку на Смоленській площі (там, у "сталінській висотці", розташовується МЗС РФ):

"Очевидно, подібні сюжети націлені на країни, в яких Росія хоче реалізовувати власну вакцину, «Супутник-5». В умовах пандемії будь-які спроби сіяти такі необгрунтовані сумніви становлять небезпеку для здоров'я населення. Такі терористичні організації, як ДАІШ (він же ІДІЛ, – ред.), також користуються плутаниною у коронавірусній ситуації, щоб поширювати власну пропаганду".

Те, що Росію в сенсі «дезы» і пропаганди на Заході часто згадують поряд з Китаєм, вже звично. Але тут глава дипломатії ЄС об'єднав в одному абзаці РФ та ІДІЛ! А це вже справді вихід на якісно інший рівень.

ПРОГРАМА БОРОТЬБИ З СИСТЕМНОЮ ДЕРЖДЕЗІНФОРМАЦІЄЮ

Корисно простежити і за розвитком думки Борреля у наступній главі - "Дезінформація ведеться вже давно". Вибачте за довгу цитату з трьох абзаців, але з чудовими посиланнями:

"Деякі держави, наприклад, Росія і Китай, активно займаються цією діяльністю (дезінформацією з першочерговим використанням Інтернету, – ред.), намагаючись підірвати і повалити наші демократичні системи, а також цінності свобод, плюралізму, стримувань і противаг, що становлять їх основу.

ЄС веде роботу по боротьбі з дезінформацією вже багато років. Європейська Служба зовнішніх Зв'язків (ЄСЗЗ) однією з перших почала вести моніторинг прокремлівської дезінформації, поступово розширюючи сфери та інструментарій такого спостереження. Наразі групи ЄСЗЗ працюють по трьох регіонах: східному, південному ближньому зарубіжжю та Західних Балканах. Нещодавно була опублікована 5-а спеціальна доповідь з дезінформації, пов'язаної з COVID-19 (ось тут, на сайті «ЄС проти дезінформації», добре, детально, з посиланнями – про різні російські дезінформації щодо «корони»).

Випадки ненавмисного поширення неправдивої або такої, що вводить в оману, інформації – лише частина проблеми (посилання на останні матеріали сайту EUvsDisinfo, починаючи зі статті «Прокремлівська дезінформація і самоосвіта»). При цьому під час пандемії авторитарні режими використовують боротьбу з дезінформацією як привід для обмеження основних прав, особливо свобод слова і ЗМІ".

Далі розглянуто поточні заходи демократичних країн по боротьбі з «дезой». Ну і фінал статті – просто знак оклику, який розставляє крапки на «і» (ця літера, по суті, і є перевернутим знаком оклику):

"Нам ще багато чого треба зробити в сфері боротьби з дезінформацією, щоб запобігти нападкам наших супротивників на демократичний лад з використанням дешевих, безвідмовних і безризикових для них тактик. Будь-які суб'єкти на міжнародній арені (серед яких, як ми пам'ятаємо, Росія в числі перших, - О. К.), які намагаються підточувати наше суспільство і вносити в нього розкол, повинні знати, що у такої діяльності будуть наслідки. За дезінформацію їм доведеться платити".

ЧИ НЕ ЧАС ГОВОРИТИ ПРО ПОЧАТОК «ОТМИРАНИЯ МОЗГА» В КРЕМЛІ?

Сильний матеріал. З приводу таких російські пропагандисти люблять кричати: «Объявление войны!» І у цьому випадку з такими словами в чомусь можна погодитися. Так, це оголошення війни російській дезінформації. І не лише російській.

Лише у вівторок ввечері російське МЗС сподобилося на якусь відповідь іронічно пустотливими вустами Марії Захарової. Втім, цього разу її знаменитих підхихикувань в стилістиці МЗС КВН РФ не було. Все дуже строго і ображено: мовляв, ми до вас з усією душею і «Спутником V», а ви нам в душу плюнули своїм «ДАИШем».

Марія Захарова

Російська сторона у своїй заяві все зводить до «войны вакцин» та «попытке недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки». Звичайно ж, МЗС РФ називає «абсолютно неуместными параллели между усилиями России в борьбе с заболеванием и не имеющей никаких оправданий террористической активностью «Исламского государства».

Чесно кажучи, мені дуже симпатично, як тут застосоване, майже по Фрейду, дипломатичне формулювання про «не имеющую никаких оправданий» активність ІДІЛ! Якщо вчитатися, то можна подумати, що, на відміну від цього, певна «террористическая активность» Росії якісь виправдання має, наприклад, «усилия в борьбе с заболеванием».

І наостанок. Пам'ятається, рік тому президент Франції Макрон говорив щось про "відмирання мозку НАТО". А тепер "Високий представник" ЄС говорить про комплексну, єдиним фронтом, боротьбу: "Завдяки сприянню таких міжнародних партнерів як "Група семи" і НАТО ми також можемо відстежувати загальносвітові тенденції (системної дезінформації, – ред.) і готувати заходи реагування на них".

При цьому російський МЗС цілих два дні народжував відповідь у три абзаци на програмний матеріал Борреля. І це не перший приклад загальмованості. Ось уже в якому матеріалі поспіль доводиться констатувати уповільнену реакцію РФ, Кремля, Смоленської площі на якісь виклики (розслідування «з продовженням» про отруєння Навального, реакція на політичні кризи-2020 по імперському периметру РФ).

Може, вже час говорити про початок «отмирания мозга» в Кремлі і на Смоленській площі?

Олег Кудрін, Рига