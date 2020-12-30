У Малі внаслідок підриву БТР загинули троє французьких військових

У Малі внаслідок підриву БТР загинули троє французьких військових

Укрінформ
У Малі підірвався БТР з французькими військовослужбовцями, внаслідок чого троє з них загинули.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на канцелярію президента Франції.

У заяві відомства зазначається, що вранці 28 грудня бронетранспортер французьких військових, які перебували на завданні, був атакований із застосуванням вибухового пристрою. В результаті троє солдатів загинули.

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«Президент Франції Емманюель Макрон висловив повагу цим військовослужбовцям і знову підтвердив рішучість країни продовжувати боротьбу з тероризмом», - йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, з початку антитерористичної операції у 2013 році в Малі загинули 47 французьких військових.

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