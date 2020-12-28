У Білорусі активістку-пенсіонерку затримували вже в 11-й раз

У Білорусі вже в 11-й раз затримали 63-річну Олену Гнаук, яка активно підтримує акції протесту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисний центр «Весна».

Пенсіонерка була затримана під час акції 27 грудня. Силовики відправили 63-річну активістку в Ленінське РВВС.

Пізніше, за даними 1reg.by, її відпустили без складання протоколу.

Зазначається, що це вже 11-е затримання Гнаук за останні чотири місяці.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.

Фото: Belsat