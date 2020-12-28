У Пакистані бойовики напали на КПП, загинули семеро військових

Сім співробітників сил безпеки загинули внаслыдок нападу бойовиків на військовий КПП у провінції Белуджистан на південному заході Пакистану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Напад, унаслідок якого загинули семеро військовослужбовців, було скоєно напередодні ввечері. Як указується в заяві пресслужби збройних сил Пакистану, бойовики зчинили запеклу перестрілку зі співробітниками сил безпеки.

Зазначається, що після нападу район поблизу КПП і можливі шляхи відступу бойовиків були заблоковані. Силовики розгорнули масштабну операцію з пошуку та ліквідації нападників.

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Як уточнюється в повідомленні, поки що жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад.