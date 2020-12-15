У Пакистані правоохоронці зірвали напад терористів на столичну біржу

Пакистанські правоохоронці упередили спробу бойовиків здійснити кривавий теракт в ісламабадській біржі та інших важливих урядових будівлях в столиці країни.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Сіньхуа.

“Контртерористичний департамент поліції провів пошукову операцію в Ісламабаді, ґрунтуючись на даних розвідки стосовно наявності вірогідних бойовиків, залучених до нещодавнього теракту в місті Равалпінді”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що осередок бойовиків було виявлено у провінції Пунджаб й під час операції було арештовано трьох осіб.

“Поліція також вилучила зброю та боєприпаси в арештованих бойовиків, які зізналися, що брали участь в теракті, який в неділю поранив у Равалпінді 25 людей” - стверджує агентство.

Окрім цього бойовики розповіли правоохоронцям, що напад на біржу в Ісламабаді вони планували для того, аби завдати стресу економіці країни.

“Триває подальше розслідування стосовно бойовиків, після якого поліція вийде на їх прибічників та співучасників”, - стверджує Сіньхуа.

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Нагадаємо: в червні цього року бойовики увірвалися в будівлю біржі у портовому пакистанському місті Карачі. Утім, напад було відбито охороною будівлі, поліцією та членами парамілітарних груп, які вбили усіх нападників.

Фото: AFP