У Пакистані правоохоронці зірвали напад терористів на столичну біржу
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Сіньхуа.
“Контртерористичний департамент поліції провів пошукову операцію в Ісламабаді, ґрунтуючись на даних розвідки стосовно наявності вірогідних бойовиків, залучених до нещодавнього теракту в місті Равалпінді”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що осередок бойовиків було виявлено у провінції Пунджаб й під час операції було арештовано трьох осіб.
“Поліція також вилучила зброю та боєприпаси в арештованих бойовиків, які зізналися, що брали участь в теракті, який в неділю поранив у Равалпінді 25 людей” - стверджує агентство.
Окрім цього бойовики розповіли правоохоронцям, що напад на біржу в Ісламабаді вони планували для того, аби завдати стресу економіці країни.
“Триває подальше розслідування стосовно бойовиків, після якого поліція вийде на їх прибічників та співучасників”, - стверджує Сіньхуа.
Нагадаємо: в червні цього року бойовики увірвалися в будівлю біржі у портовому пакистанському місті Карачі. Утім, напад було відбито охороною будівлі, поліцією та членами парамілітарних груп, які вбили усіх нападників.
Фото: AFP