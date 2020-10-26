Щонайменше троє людей загинули через вибух на мітингу опозиції у Пакистані

Як зазначається у повідомленні, ще двоє людей отримали поранення внаслідок вибуху пристрою, закладеного в мотоциклі на овочевому ринку.

Ніхто наразі не взяв на себе відповідальність за атаку.

Перед початком мітингу мобільний зв’язок у Кветті був вимкнений, у місті працювали додаткові безпекові патрулі. За словами речника уряду Белуджистану Ліаката Шагвані, лідерів опозиції попереджали про ризики насильства.

Лідери альянсу найбільших опозиційних партій Пакистану і раніше організовували мітинги, вимагаючи усунення з посади прем’єр-міністра Імрана Хана. Вони звинувачують його в неспроможності впоратися з економічною кризою в країні.

Очільники опозиції в Кветті висловлювали стурбованість щодо «примусових зникнень» представників етносу белуджі, в яких звинувачують розвідку Пакистану.

Раніше цього місяця бойовики в Белуджистані вбили 15 людей, влаштувавши засідку на групу працівників нафтогазової промисловості в супроводі парамілітарного загону.

Провінція Белуджистан багата на поклади газу та мінералів. Водночас тут діють збройні угруповання, які вимагають більшої автономії та більшого доступу до ресурсів регіону. Крім того, у провінції діють ісламістські бойовики.