У Пакистані підірвали школу: семеро загиблих, десятки поранених
Укрінформ
Унаслідок вибуху в релігійній школі у пакистанському місті Пешаварі загинуло щонайменше семеро і поранено понад 80 осіб.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
«Невідомі заклали вибухові речовини у пластиковому пакеті», - повідомив офіцер місцевої поліції.
Вибух стався, коли близько ста семінаристів віком від 8 до 15 років перебували на ранковому уроці з вивчення Корану.
За даними поліції, бомба була нашпигована кульковими підшипниками. Загалом було використано близько шести кілограмів вибухівки.
Як зазначається, п'ятеро з 83 поранених перебувають у критичному стані.
Наразі жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за теракт.
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