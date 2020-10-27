У Пакистані підірвали школу: семеро загиблих, десятки поранених

Унаслідок вибуху в релігійній школі у пакистанському місті Пешаварі загинуло щонайменше семеро і поранено понад 80 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Невідомі заклали вибухові речовини у пластиковому пакеті», - повідомив офіцер місцевої поліції.

Вибух стався, коли близько ста семінаристів віком від 8 до 15 років перебували на ранковому уроці з вивчення Корану.

За даними поліції, бомба була нашпигована кульковими підшипниками. Загалом було використано близько шести кілограмів вибухівки.

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Як зазначається, п'ятеро з 83 поранених перебувають у критичному стані.

Наразі жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за теракт.

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