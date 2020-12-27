Туреччина перекинула в Сирію нові військові підрозділи

Туреччина направила до Сирії ще щонайменше 45 вантажівок, що перевозили військових та матеріально-технічні засоби.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на активістів Сирійського центру моніторингу прав людини (SOHR).

«Загальна кількість транспортних засобів, які перетинали кордон із Сирією, прямуючи до місць дислокації підрозділів ЗС Туреччини у провінції Ідліб, перевищила 45», - інформує SOHR про зафіксовані в суботу переміщення військ та техніки.

Зокрема, через прикордонний перехід Кафр Лузін на півночі Ідлібу на сирійську територію прослідувала турецька військова колона із понад 25-ти транспортних засобів, що перевозили військових та матеріально-технічні засоби. Ці транспортні засоби прямували до селищ у районі Джабаль Аль-Завія на півдні Ідлібу. Також активісти SOHR зафіксували в'їзд ще однієї турецької військової колони в «зону деескалації» через перехід Кафр Лузін у складі близько 15 машин.

SOHR вказує, що Туреччина продовжує направляти більше військових до північно-східної Сирії. Кількість турецьких військових, які увійшли до «зони деескалації» з моменту набрання чинності нового режиму припинення вогню, зросла до 7 745, окрім тих сотень військовослужбовців, що щойно прибули.

Із 2 лютого активісти SOHR зафіксували в'їзд до «зони деескалації» понад 11 080 вантажівок та військових машин, що перевозили особовий склад, танки, броньовані машини, мобільні кулезахисні кабіни та військові радари.

Як повідомлялося, 1 березня Туреччина розпочала операцію в Сирії під назвою «Весняний щит» у відповідь на авіаудари солдат режиму Башара Асада.

5 березня Туреччина і РФ домовилися про запровадження режиму припинення вогню в сирійській провінції Ідліб.