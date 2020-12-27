МАУ відновить прямі регулярні авіарейси до Азербайджану
Про це повідомив портал avianews, передає Укрінформ.
Польоти планують відновити вже 30 грудня. Вони виконуватимуться два рази на тиждень – у середу та неділю з Києва, а також у понеділок та четвер із Баку. Поки це єдина авіакомпанія, яка буде обслуговувати цей маршрут.
Опублікований розклад передбачає вильоти з Києва о 20:15 з прибуттям в Баку о 01:35. Виліт з Баку на наступний день о 06:10 з прибуттям до Києва о 08:00.
До слова, перед посадкою в літак пасажир повинен пред’явити довідку про проходження ПЛР-тесту на коронавірус з негативним результатом. На момент перетину кордону Азербайджану термін дії довідки не повинен перевищувати 48 годин.
Наразі в’їзд до Азербайджану дозволений тільки іноземцям з посвідкою на проживання або за окремим рішенням Оперативного штабу при уряді країни.
Сайт відзначає, що раніше МАУ не відновлювала прямі рейси до столиці Азербайджану через конфлікт в Нагірному Карабасі, який потенційно міг вплинути на безпеку польотів.
Пізніше влада Азербайджану також обмежила відкриття нових рейсів, аргументуючи це карантинними заходами через пандемію коронавірусу.