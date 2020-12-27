МАУ відновить прямі регулярні авіарейси до Азербайджану

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заявила про відновлення рейсів до столиці Азербайджану Баку із Києва.

Про це повідомив портал avianews, передає Укрінформ.

Польоти планують відновити вже 30 грудня. Вони виконуватимуться два рази на тиждень – у середу та неділю з Києва, а також у понеділок та четвер із Баку. Поки це єдина авіакомпанія, яка буде обслуговувати цей маршрут.

Опублікований розклад передбачає вильоти з Києва о 20:15 з прибуттям в Баку о 01:35. Виліт з Баку на наступний день о 06:10 з прибуттям до Києва о 08:00.

До слова, перед посадкою в літак пасажир повинен пред’явити довідку про проходження ПЛР-тесту на коронавірус з негативним результатом. На момент перетину кордону Азербайджану термін дії довідки не повинен перевищувати 48 годин.

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Наразі в’їзд до Азербайджану дозволений тільки іноземцям з посвідкою на проживання або за окремим рішенням Оперативного штабу при уряді країни.

Сайт відзначає, що раніше МАУ не відновлювала прямі рейси до столиці Азербайджану через конфлікт в Нагірному Карабасі, який потенційно міг вплинути на безпеку польотів.

Пізніше влада Азербайджану також обмежила відкриття нових рейсів, аргументуючи це карантинними заходами через пандемію коронавірусу.