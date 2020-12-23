SkyUp запустить рейси з Києва до Дюссельдорфа у травні 2021 року

Українська авіакомпанія SkyUp запустить рейси з Києва до Дюссельдорфа (Німеччина) у травні 2021 року.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

"Продовжуємо розширювати нашу карту маршрутів за німецьким напрямком. З 28 травня 2021 року починаємо літати ще й у Дюссельдорф", - йдеться у повідомленні.

Рейси Київ — Дюссельдорф і Дюссельдорф — Київ будуть виконувати тричі на тиждень: по понеділках, середах і п’ятницях.

Квитки доступні на сайті Skyup за ціною Київ — Дюссельдорф від 1 тис. 441 грн без багажу та Дюссельдорф — Київ від 1 тис. 654 грн без багажу.

Як повідомляв Укрінформ, авіакомпанія SkyUp Airlines приєдналася до сервісу єдиного е-квитка на транспорт SmartTicket.