SkyUp приєднався до сервісу SmartTicket – Криклій

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines приєдналася до сервісу єдиного е-квитка на транспорт SmartTicket.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Міністерство інфраструктури.

"На сервісі єдиного е-квитка на транспорті SmartTicket розпочався повноцінний продаж авіаквитків компанії SkyUp Airlines. Окрім гарантії повернення вартості квитка у разі його скасування та цілодобової підтримки клієнтів, SkyUp надає 7% знижки на свої послуги при купівлі SmartTicket", - йдеться у повідомленні.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зауважив, що міністерство продовжує впровадження єдиного е-квитка на транспорті SmartTicket і вже зараз на сервісі можна придбати один квиток на три види транспорту: залізницю, авіа та міський транспорт у Києві.

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"Ми хочемо об’єднати весь транспорт цієї сучасною зручністю. Тому продовжуємо роботу з підключення інших видів перевезень", - зазначив Криклій.

У Мінінфраструктури нагадують, що експериментальним проєктом із впровадження єдиного е-квитка на транспорті займається Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки Мінінфраструктури за участі Укрзалізниці.

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Продаж SmartTicket здійснюється на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua та на SmartTicket.gov.ua. Електронний квиток зчитується за допомогою QR-коду на мобільному пристрої контролера. Це значно заощаджує час на купівлю квитків і мінімізує черги, що особливо актуально в умовах пандемії. У майбутньому передбачається, що пасажир зможе придбати SmartTicket одразу на 4 види транспорту, або, наприклад, метро та поїзд або ж на поїзд та літак.