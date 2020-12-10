SkyUp попереджає пасажирів про примусову висадку за відмову носити маску

Авіакомпанія SkyUp посилила контроль за дотриманням правил поведінки на борту, передбачивши можливість вимушеної висадки пасажирів у найближчому аеропорту за відмову бути у масці під час польоту.

Про це повідомили у пресслужбі SkyUp, передає Укрінформ.

"Відтепер, серед іншого, невиконання вимоги залишатися в масці протягом польоту вважається порушенням правил поведінки на борту. До пасажирів, які відмовляються надягнути маску, як і за інші порушення, авіакомпанія має право застосувати відповідні санкції: від усного зауваження до вимушеної посадки у найближчому аеропорту, здачі порушника поліції і відмови у авіаперевезенні протягом кількох років", - заявили у компанії.

У SkyUp наголосили, що коли пасажир купує квиток на літак, він погоджується на взаємодію з авіакомпанією протягом певного часу, поки здійснюється політ. Зокрема, пасажир бере на себе такі зобов’язання: дотримуватися дисципліни і правил поведінки на борту; виконувати вказівки і рекомендації членів екіпажу; пристебнути ремені безпеки при включеному табло «пристебнути ремені»; залишатися в масці протягом всього польоту.

Водночас на борту літака категорично забороняється висловлювати неповагу, ображати, демонструвати агресію або чинити насильство щодо інших пасажирів та екіпажу; знімати маску, окрім як під час прийому їжі та пиття; вживати алкогольні напої, крім запропонованих екіпажем на борту, та курити (в тому числі електронні сигарети), тощо.

Фото: Громадське