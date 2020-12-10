SkyUp попереджає пасажирів про примусову висадку за відмову носити маску

SkyUp попереджає пасажирів про примусову висадку за відмову носити маску

Укрінформ
Авіакомпанія SkyUp посилила контроль за дотриманням правил поведінки на борту, передбачивши можливість вимушеної висадки пасажирів у найближчому аеропорту за відмову бути у масці під час польоту.

Про це повідомили у пресслужбі SkyUp, передає Укрінформ.

"Відтепер, серед іншого, невиконання вимоги залишатися в масці протягом польоту вважається порушенням правил поведінки на борту. До пасажирів, які відмовляються надягнути маску, як і за інші порушення, авіакомпанія має право застосувати відповідні санкції: від усного зауваження до вимушеної посадки у найближчому аеропорту, здачі порушника поліції і відмови у авіаперевезенні протягом кількох років", - заявили у компанії.

У SkyUp наголосили, що коли пасажир купує квиток на літак, він погоджується на взаємодію з авіакомпанією протягом певного часу, поки здійснюється політ. Зокрема, пасажир бере на себе такі зобов’язання: дотримуватися дисципліни і правил поведінки на борту; виконувати вказівки і рекомендації членів екіпажу; пристебнути ремені безпеки при включеному табло «пристебнути ремені»; залишатися в масці протягом всього польоту.

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Водночас на борту літака категорично забороняється висловлювати неповагу, ображати, демонструвати агресію або чинити насильство щодо інших пасажирів та екіпажу; знімати маску, окрім як під час прийому їжі та пиття; вживати алкогольні напої, крім запропонованих екіпажем на борту, та курити (в тому числі електронні сигарети), тощо.

Фото: Громадське

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