Українські авіакомпанії скоротили близько 30% персоналу - Криклій

Українські авіакомпанії через коронакризу в середньому звільнили 30% співробітників.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами українським авіаперевізникам довелося скоротити і обслуговуючий персонал, і льотний склад, стюардес та пілотів. "Вважаю, це найбільші їхні втрати – людей готували, в них вкладали. Зараз вони, мабуть, і не зможуть влаштуватися за кордоном – поки що дефіцит пропозицій. Та сподіваюся, відновлення світової авіації не за горами, а ми будемо вчасно реагувати на це. А поки що й ідею створення національного перевізника далеко не ховаємо. Саме в такі часи стає зрозуміло, що важко залежати від когось ззовні, власні «крила» – це стратегія безпеки", - сказав міністр.

Він зазначив, що наразі в Мінінфраструктури немає ресурсів для того, щоб допомогти вітчизняним авіакомпаніям подолати наслідки пандемії. "Мені прикро, всім би допоміг, але наразі проблеми компаній – на плечах їхніх власників. Не втрачаємо надії знайти інструмент підтримки, щоб пережили цей турбулентний період пандемії, протрималися до наступного літнього сезону", - додав Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2020 року в авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" заявили, що збитки внаслідок тимчасового припинення авіасполучення під час карантину становили 60 млн доларів США. Компанія вимушено скоротила 900 співробітників.

У серпні авіакомпанія SkyUp Airlines повідомила, що отримала близько $30 млн збитків внаслідок припинення авіасполучення в рамках карантинних заходів.

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Карантин в Україні з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 було запроваджено 12 березня 2020 року.

Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне й авіасполучення. З 17 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

5 червня в Україні відновили внутрішнє авіасполучення, а 15 червня - міжнародне.