Ізраїль атакував об'єкти ХАМАС у відповідь на ракетний обстріл

Збройні сили Ізраїлю атакували об'єкти угруповання ХАМАС у секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл напередодні.

Як передає Укрінформ, про це пише The Times of Israel.

Повідомляється, що повітряні сили ЗС Ізраїлю атакували об'єкт з виробництва ракет, підземну інфраструктуру угруповання та військовий блок-пост.

Як заявили в Армії оборони Ізраїлю, удар було завдано у відповідь на ракетні обстріли ізраїльської території з сектора Гази.

"Терористична організація ХАМАС несе відповідальність за всі дії у секторі Гази, і вона буде відчувати наслідки терористичних актів проти ізраїльського цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у вечір п'ятниці з сектора Газа в бік Ізраїлю були випущені дві ракети, які вдалося перехопити.