У ЦАР бойовики атакували військовий контингент ООН, є загиблі

Унаслідок нападів бойовиків в Центрально-Африканській Республіці, троє миротворців ОНН загинули, ще двоє отримали ушкодження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

Напади сталися у місті Декоа, провінції Кемо та місті Бакума, провінції Мбому.

"Троє миротворців з Бурунді були вбиті, а двоє інших поранені унаслідок нападів на військовий контингент ООН та національні сили оборони та безпеки Центральної Африки", - йдеться у повідомленні.

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Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррі рішуче засудив напади та закликав владу ЦАР розслідувати "огидні" атаки.

ЦАР наразі готується до загальних виборів, в країні триває боротьба між бойовиками та урядовими силами.