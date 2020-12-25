На Філіппінах стався потужний землетрус

На сході Філіппін стався землетрус магнітудою 6,3.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.

Землетрус зафіксовано 25 грудня о 01:43 за київським часом. Епіцентр розташовувався за 1 км від міста Калатаган на глибині 109 км.

За даними CNN Philippines, після основного стихійного лиха послідували ще щонайменше вісім повторних поштовхів.

Інформації про руйнування чи жертв унаслідок землетрусу не надходило.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 21 грудня, землетрус магнітудою 6,5 стався на північному сході Японії.