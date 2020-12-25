В Івано-Франківську першачків реєструватимуть онлайн

В Івано-Франківську запускають електронну реєстрацію для першокласників.

Як передає Укрінформ, про це повідомила заступниця Івано-Франківського міського голови Вікторія Дротянко на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Спільно з Департаментом освіти та науки провели онлайн нараду щодо запуску електронної реєстрації для першокласників. Це потрібно для того, аби все було Prozorro та відкрито. Наразі готуємо положення. У січні плануємо провести навчання адміністраторів, аби вже з 1 березня 2021 року батьки реєстрували першачків онлайн», - повідомила Дротянко.

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Вона наголосила, що батькам, які вже подали документи в школу, теж необхідно буде провести електронну реєстрацію.

«Надалі планується ввести таку реєстрацію для всіх класів», - додала заступниця міського голови та пояснила, що це буде зручно для батьків, які вирішать перевести дитину в іншу школу. Тоді вони зможуть бачити відкритий реєстр шкіл і вільні місця.

Досі батьки першокласників подавали документи у навчальні заклади за місцем проживання.