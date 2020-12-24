Франція сертифікувала вакцину проти коронавірусу

Франція на національному рівні дозволила застосування вакцини проти COVID-19, яка зареєстрована в Євросоюзі під комерційним брендом Comirnaty®.

Таке рішення схвалила 24 грудня Вища адміністрація з питань здоров’я (HAS), передає власний кореспондент Укрінформу.

«Після затвердження та дозволу допуску на ринок Європейським агентством лікарських препаратів вакцини Comirnaty® – BNT162b2, створеної компаніями BioNTech і Pfizer, Вища адміністрація підтверджує чинну стратегію вакцинації проти COVID-19 та затверджує у процесі її імплементації цієї вакцини», - заявив національний французький регулятор.

У HAS нагадали, що вакцина Comirnaty® (BNT162b2) призначена для щеплень осіб, старше 16 років.

Як повідомляв Укрінформ, Європейське агентство лікарських препаратів, як регулятор Євросоюзу, 21 грудня затвердило вакцину, створену компаніями BioNTech і Pfizer, для застосування у країнах-членах ЄС.

Масова вакцинація у Євросоюзі розпочнеться з 27 грудня.

Інші декілька вакцин, як планується, будуть сертифіковані у Євросоюзі на початку та впродовж 2021 року.

Франція зарезервувала для національних потреб 200 млн доз вакцин, що дозволить зробити щеплення проти коронавірусу 100 млн населення.

У країні станом на 23 грудня з початку пандемії зафіксовано 2 505 875 випадків зараження коронавірусом; 61 978 осіб померли від COVID-19.

За останні 24 години у Франції виявлено 14 783 нових інфікувань; сталося 278 летальних випадків, спричинених коронавірусною хворобою.

За даними Worldometer, у світі виявлено 79 156 148 випадків COVID-19, зокрема 1 739 816 летальних, одужали 55 738 563 особи.