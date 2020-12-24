Протести у Вірменії: десятки затриманих, є постраждалі

Поліція Вірменії затримала 69 учасників акції протесту проти прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Як передає Укрінформ, про це агентству NEWS.am повідомили в пресслужбі поліції.

«Поліція затримала 69 учасників організованого Рухом за порятунок Батьківщини мітингу протесту проти Нікола Пашиняна», - йдеться в повідомленні.

З ранку учасники акції непокори блокували виходи з будинку уряду. Застосувавши силу, поліція розчистила виїзд для автомобілів урядовців. Є постраждалі, в тому числі жінки.

З ранку вірменська опозиція зібралася біля будинку уряду в Єревані, щоб не допустити останнього в цьому році засідання уряду за участю Пашиняна.

Зазначається, що в Єревані в останні тижні проходять акції протесту, організовані 17-ма опозиційними партіями, а також діячами культури і представниками інтелігенції з вимогою відставки прем'єр-міністра Вірменії Пашиняна. Політиків і пересічних громадян обурило підписання 9 листопада Пашіняном з лідерами Росії та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Читайте також: Біля будівлі уряду Вірменії почалися сутички і затримання

Опозиційні партії наполягають на відставці глави уряду, а в перспективі - проведенні позачергових парламентських виборів, запропонувавши як тимчасового прем'єра відомого державного діяча Вазгена Манукяна.

Як повідомлялося, Вірменія й Азербайджан 27 вересня 2020 року розпочали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем'єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення воєнних дій у Нагірному Карабасі. Азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на фактично контрольованих позиціях, у регіоні з'явилися російські військові в статусі миротворців.

Азербайджан повернув контроль над усіма районами по периметру Нагірного Карабаху, а також частиною власне Нагірного Карабаху разом з містом Шуша. При цьому Вірменії гарантується створення транспортного коридору в Карабах, а Азербайджану - в ексклав Нахічевань.