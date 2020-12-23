В Єгипті скасували святкування Нового року через пандемію

Уряд Єгипту заборонив заплановані в країні святкові заходи з нагоди Нового року у зв’язку з зростанням захворюваності на коронавірусну хворобу.

Як передає Укрінформ, про це інформує Daily Star.

Кількість нових випадків COVID-19 в Єгипті стабільно зростає протягом останніх тижнів, найбільш густонаселена країна арабського світу вже офіційно зафіксувала понад 127 000 випадків та понад 7 100 смертей.

У понеділок Мухаммед аль-Наді, член національного кризового комітету з питань коронавірусу в Єгипті, заявив, що «насправді зараженість щонайменше удесятеро перевищує офіційно заявлену».

«Не буде жодних новорічних святкувань та зборів у зв'язку з карантинними заходами, запровадженими з метою боротьби з коронавірусом», - сказав голова уряду Єгипту Мустафа Мадбулі після наради урядовців.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 23 грудня виявлені 78 366 297 випадків COVID-19, зокрема 1 724 039 – летальних, одужали 55 128 559 осіб.