Туреччина залишила свої війська в Лівії та Афганістані ще на півтора року

Великі національні збори Туреччини (парламент) проголосували за продовження терміну розміщення турецьких військ у Лівії та Афганістані ще на 18 місяців.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Туреччині.

«Існують загрози для Туреччини та всього регіону з боку Лівії. У разі, якщо напади знову відновляться, це матиме негативний вплив на інтереси Туреччини в Середземноморському басейні та у Північній Африці», - йшлося в обґрунтуванні до ухваленого рішення.

Пропозиція була внесена на розгляд парламенту президентом республіки.

18-місячний термін розпочнеться 2 січня 2021 року.

В Афганістані турецькі військові присутні у рамках місії НАТО в цій країні. До Лівії Туреччина направила свій військовий контингент на запит уряду національної згоди Лівії на початку цього року.

Як повідомлялося, 2 січня парламент Туреччини ухвалив закон про мандат на відправлення військ до Лівії. У документі, серед іншого, вказано, що війська до Лівії потрібно відправляти, оскільки у разі загострення ситуації в цій країні, переростання конфлікту в громадянську війну, це матиме негативний вплив на інтереси Туреччини в регіоні. Перекидання почалося за кілька днів.

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