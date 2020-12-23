Главі католицької церкви Білорусі дозволили повернутися в країну

Главі католицької церкви Білорусі архієпископу Тадеушу Кондрусевичу дозволили повернутися в Білорусь.

Про це повідомляється на сайті Римсько-католицької церкви Білорусі, передає Укрінформ.

«Апостольська Нунціатура в Республіці Білорусь повідомляє, що 22 грудня 2020 року з компетентних державних органів отримала інформацію про те, що архієпископ Тадеуш Кондрусевич не має перешкод для повернення на територію Республіки Білорусь», - йдеться в повідомленні.

Разом з тим посольство Ватикану «висловлює вдячність державним органам Республіки Білорусь за позитивну відповідь на прохання Папи Франциска про можливість повернення архієпископа Кондрусевича для здійснення урочистих богослужінь до Різдва Христового з віруючими, пастирем яких він є».

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Як повідомляв Укрінформ, Кондрусевич засудив насильство в країні після виборів 9 серпня, а також висловив протест проти дій силовиків біля Червоного костелу, коли 26 серпня правоохоронці заблокували в храмі Святого Симона і Святої Єлени в Мінську демонстрантів і парафіян.

31 серпня Кондрусевича без пояснення причин не пустили до Білорусі. Митрополит повертався додому з Польщі. Він - громадянин Білорусі.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.