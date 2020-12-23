У Франції чоловік відкрив стрілянину по поліцейських, троє загинули
Укрінформ
Неподалік французького міста Сен-Жюст (департамент Пюї-де-Дом) невідомий чоловік відкрив стрілянину по поліцейським, в результаті чого троє з них загинули, ще один отримав поранення.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BFMTV із посиланням на прокуратуру Клермон-Феррана.
Зазначається, що правоохоронці прибули до одного з будинків, щоб врятувати жінку від домашнього насилля з боку її чоловіка. Жінка сховалася на даху будинку, а 48-річний підозрюваний чоловік відкрив стрілянину по поліцейським.
Також повідомляється, що нападник підпалив свій будинок.
На місці інциденту знаходяться пожежні служби та щонайменше сім членів антитерористичного підрозділу Національної жандармерії Франції.
Відомо, що жінка знаходиться у безпеці.
Деталі інциденту з’ясовуються.