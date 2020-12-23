У Франції чоловік відкрив стрілянину по поліцейських, троє загинули

Неподалік французького міста Сен-Жюст (департамент Пюї-де-Дом) невідомий чоловік відкрив стрілянину по поліцейським, в результаті чого троє з них загинули, ще один отримав поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BFMTV із посиланням на прокуратуру Клермон-Феррана.

Зазначається, що правоохоронці прибули до одного з будинків, щоб врятувати жінку від домашнього насилля з боку її чоловіка. Жінка сховалася на даху будинку, а 48-річний підозрюваний чоловік відкрив стрілянину по поліцейським.

Також повідомляється, що нападник підпалив свій будинок.

Читайте також: В Австрії затримали двох ймовірних спільників віденського терориста

На місці інциденту знаходяться пожежні служби та щонайменше сім членів антитерористичного підрозділу Національної жандармерії Франції.

Відомо, що жінка знаходиться у безпеці.

Деталі інциденту з’ясовуються.