У службі охорони Путіна - друге самогубство за місяць

У Москві наклав на себе руки працівник Федеральної служби охорони - структури, яка опікується безпекою президента РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело у правоохоронних органах Росії.

«Тіло заступника начальника одного з відділень ФСО, підполковника, було знайдено біля будинку номер 7 на вулиці Цандера. Найімовірніше, співробітник спецслужби наклав на себе руки», - сказав співрозмовник агентства.

Зазначається, що у квартирі загиблого була знайдена передсмертна записка, з якої випливає, ніби офіцер укоротив собі віку з особистих причин, не пов'язаних зі службою. За цим фактом почалася дослідча перевірка.

Це вже друге за останній місяць самогубство працівника ФСО.

Як повідомлялося, 30 листопада на території Кремля наклав на себе руки співробітник управління особистої охорони президента РФ Михайло Захаров.