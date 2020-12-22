Байден публічно зробив щеплення від коронавірусу

Обраний президент США Джо Байден публічно зробив щеплення від COVID-19, наголосивши на безпечності вакцинації.

Процедура відбулася в понеділок в одному зі шпиталів штату Делавер, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Зробивши це, я продемонстрував, що люди мають бути готовими зробити щеплення, тільки-но це стане можливим. Тут немає про що непокоїтися», - заявив Байден.

Його дружині Джилл також зробили щеплення COVID-вакциною.

Зазначається, що Джо Байден віддав належне чинній адміністрації США за операцію Warp Speed, яка має на меті швидке розповсюдження COVID-вакцини по всій території країни. При цьому він закликав американців носити маски та відмовитися від несуттєвих подорожей.

Як повідомлялося, протягом минулих тижнів Управління контролю за якістю продуктів та медикаментів США затвердило дві вакцини від COVID-19 виробництва компаній Pfizer та Moderna.