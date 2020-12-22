Байден публічно зробив щеплення від коронавірусу

Байден публічно зробив щеплення від коронавірусу

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Укрінформ
Обраний президент США Джо Байден публічно зробив щеплення від COVID-19, наголосивши на безпечності вакцинації.

Процедура відбулася в понеділок в одному зі шпиталів штату Делавер, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Зробивши це, я продемонстрував, що люди мають бути готовими зробити щеплення, тільки-но це стане можливим. Тут немає про що непокоїтися», - заявив Байден.

Його дружині Джилл також зробили щеплення COVID-вакциною.

Зазначається, що Джо Байден віддав належне чинній адміністрації США за операцію Warp Speed, яка має на меті швидке розповсюдження COVID-вакцини по всій території країни. При цьому він закликав американців носити маски та відмовитися від несуттєвих подорожей.

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Як повідомлялося, протягом минулих тижнів Управління контролю за якістю продуктів та медикаментів США затвердило дві вакцини від COVID-19 виробництва компаній Pfizer та Moderna.

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