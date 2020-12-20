У світі зафіксували 76,6 мільйона випадків коронавірусу

Загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі перевищила 76, 6 млн людей.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, станом на ранок 20 грудня у світі виявлено 76 635 408 випадків COVID-19, зокрема 1 692 075 летальних, одужали 53 758 431 людина.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (18 078 009). Кількість померлих – 323 404 одужали – 10 545 445осіб.

На другому місці Індія – 10 031 659 інфікованих (145 513 померла й 9 580 402 одужали). На третьому місці Бразилія із 7 213 155 хворими (186 356 смертей від COVID-19 та 6 222 764 одужали).

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 964 448 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Фото: ANSA