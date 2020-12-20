Трамп проведе останнє Різдво в статусі президента у резиденції у Флориді — ЗМІ

Дональд Трамп проведе своє останнє Різдво у статусі президента США у власному заміському клубі Мар-а-Лаго у Флориді.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на власні джерела у Секретній службі США пише USA Today.

“Очікується, що Дональд Трамп прибуде у Палм Біч 23 грудня та повернеться до Вашингтона 3 січня після свого останнього Різдва й Нового року у Мар-а-Лаго в статусі президента”, - йдеться у матеріалі.

Утім поки точно не відомо, як саме Трамп проведе вихідні та хто із членів родини до нього приєднається.

“Трамп та Перша леді, можливо, відвідають службу у родинній церкві у Палм Біч”, - зазначає видання.

USA Today нагадує, що за свою каденцію Трамп здійснив до Мар-а-Лаго понад 30 президентських візитів, що часто викликало обурення місцевих мешканців через перекриття багатьох доріг.

“Після відходу Трампа з посади президента дорога поблизу Мар-а-Лаго більше не перекриватиметься, коли колишній президент відвідуватиме клуб. Дональд та Меланія Трамп оголосили Мар-а-Лаго своїм офіційним місцем проживання й, вірогідно, мешкатимуть в клубі разом із сином Бароном”, - стверджує USA Today.

Нагадаємо: інавгурація Джо Байдена на посаду президента США відбудеться 20 січня.