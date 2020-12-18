Трамп розглядає можливість повернення у телешоу – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп обмірковує своє повернення у телешоу після завершення президентського терміну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Daily Beast.

За словами співрозмовників, Трамп за останні два тижні декілька разів порушував питання про повернення у телевізійні шоу The Apprentice та The Celebrity Apprentice, в яких він брав участь ще 5 років тому, до того, як став президентом.

Джерела видання з оточення глави Білого дому зазначають, що Трамп також хизувався рейтингами, які ці телешоу мали, коли він брав у них участь.

На думку авторів статті, певно, Трамп почав усвідомлювати, що йому незабаром доведеться залишити Білий дім, і, ймовірно, він шукає шляхи, як продовжувати отримувати багато уваги й заробляти чималі гроші.

Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня, після оприлюднення результатів голосувань у Каліфорнії, кандидат у президенти США від демократів Джо Байден отримав необхідну кількість голосів вибірників, аби його перемога була формально затверджена системою електорального коледжу.