Швейцарія узаконила одностатеві шлюби

Парламент Швейцарії ухвалив закон, який дозволяє одностатеві шлюби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Ультраконсервативна партія «Федерально-демократичний союз» вже заявила, що ініціюватиме винесення цього питання на референдум.

До ухвалення документа Швейцарія залишалася однією з небагатьох країн у Європі, де одностатеві шлюби були заборонені. В країні діяло «зареєстроване партнерство», проте воно не передбачало таких прав, як у шлюбі, зокрема щодо отримання громадянства та всиновлення.

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Закон був ухвалений після тривалих дебатів, які велися з цього питання ще з 2013 року.

Як повідомляв Укрінформ, у травні Коста-Рика стала першою країною в Центральній Америці, яка узаконила одностатеві шлюби.