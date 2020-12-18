Білорусь допустила РФ до охорони стратегічних об'єктів та порядку

Міністерство внутрішніх справ Білорусі та Федеральна служба військ національної гвардії РФ підписали угоду про співробітництво. Договір укладено на тлі протестів у РБ.

Як передає Укрінформ, документ опублікований на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі.

Зазначається, що сторони здійснюють співробітництво за такими напрямками: охорона громадського порядку і забезпечення громадської безпеки, охорона важливих державних об'єктів, спеціальних вантажів, боротьба з тероризмом і екстремізмом, забезпечення заходів силової підтримки з протидії злочинності.

МВС Білорусі та Росгвардія також мають намір співпрацювати у сферах держконтролю над обігом зброї, забезпечення безпеки об'єктів паливно-енергетичного комплексу, охорони особливо важливих і режимних об'єктів.

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Співпрацювати сторони домовилися у формі консультацій, семінарів, конференцій та навчально-методичних зборів, у підготовці кадрів, проведенні спільних навчань (тренувань) і т.д.

У документі зазначається, що «угода не перешкоджає сторонам у визначенні та розвитку інших взаємоприйнятних форм співробітництва».

Договір був укладений у Мінську 19 листопада 2020 року і набрав чинності того самого дня.

У серпні 2020 р. президент РФ Володимир Путін повідомив, що Росія на прохання Олександра Лукашенка сформувала резерв співробітників правоохоронних органів.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників протесту.