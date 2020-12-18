Білорусь допустила РФ до охорони стратегічних об'єктів та порядку

Білорусь допустила РФ до охорони стратегічних об'єктів та порядку

Укрінформ
Міністерство внутрішніх справ Білорусі та Федеральна служба військ національної гвардії РФ підписали угоду про співробітництво. Договір укладено на тлі протестів у РБ.

Як передає Укрінформ, документ опублікований на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі.

Зазначається, що сторони здійснюють співробітництво за такими напрямками: охорона громадського порядку і забезпечення громадської безпеки, охорона важливих державних об'єктів, спеціальних вантажів, боротьба з тероризмом і екстремізмом, забезпечення заходів силової підтримки з протидії злочинності.

МВС Білорусі та Росгвардія також мають намір співпрацювати у сферах держконтролю над обігом зброї, забезпечення безпеки об'єктів паливно-енергетичного комплексу, охорони особливо важливих і режимних об'єктів.

Читайте також: У Євросоюзі погодили нові санкції проти режиму Білорусі

Співпрацювати сторони домовилися у формі консультацій, семінарів, конференцій та навчально-методичних зборів, у підготовці кадрів, проведенні спільних навчань (тренувань) і т.д.

У документі зазначається, що «угода не перешкоджає сторонам у визначенні та розвитку інших взаємоприйнятних форм співробітництва».

Договір був укладений у Мінську 19 листопада 2020 року і набрав чинності того самого дня.

У серпні 2020 р. президент РФ Володимир Путін повідомив, що Росія на прохання Олександра Лукашенка сформувала резерв співробітників правоохоронних органів.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників протесту.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-