Білорусь допустила РФ до охорони стратегічних об'єктів та порядку
Як передає Укрінформ, документ опублікований на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі.
Зазначається, що сторони здійснюють співробітництво за такими напрямками: охорона громадського порядку і забезпечення громадської безпеки, охорона важливих державних об'єктів, спеціальних вантажів, боротьба з тероризмом і екстремізмом, забезпечення заходів силової підтримки з протидії злочинності.
МВС Білорусі та Росгвардія також мають намір співпрацювати у сферах держконтролю над обігом зброї, забезпечення безпеки об'єктів паливно-енергетичного комплексу, охорони особливо важливих і режимних об'єктів.
Співпрацювати сторони домовилися у формі консультацій, семінарів, конференцій та навчально-методичних зборів, у підготовці кадрів, проведенні спільних навчань (тренувань) і т.д.
У документі зазначається, що «угода не перешкоджає сторонам у визначенні та розвитку інших взаємоприйнятних форм співробітництва».
Договір був укладений у Мінську 19 листопада 2020 року і набрав чинності того самого дня.
У серпні 2020 р. президент РФ Володимир Путін повідомив, що Росія на прохання Олександра Лукашенка сформувала резерв співробітників правоохоронних органів.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників протесту.