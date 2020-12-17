На Фіджі суне потужний циклон, у країні на місяць оголосили стан стихійного лиха

Уряд Фіджі оголосив в острівній країні 30-денний стан стихійного лиха через потужний циклон "Яса", який, як очікується, дістанеться невдовзі узбережжя в районі Вануа Леву.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Пориви вітру, які принесе шторм п’ятої категорії, сягатимуть до 250 км на годину, коли він в четвер ввечері або в п’ятницю дістанеться території держави.

Уряд країни вже ввів комендантську годину, яка розпочнеться з 16:00 за місцевим часом.

Прем’єр-міністр Фіджі Френк Байнімарама також доручив до цього часу знайти безпечні притулки для близько мільйона жителів країни. Також уряд наказав зупинити роботу громадського транспорту.

За його словами, більше як 95% населення живе в прямому напрямку руху шторму. Він зазначив, що прогнози погоди передбачали повені та сильне затоплення берегів, включаючи хвилі заввишки до 10 метрів.

На відеокадрах вже зараз видно, як на острові вирує сильний вітер та проливні дощі.

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Як повідомляють місцеві ЗМІ, усі дороги в Ракіракі, районі головного острова, де проживає близько 30 тис. жителів, були затоплені.

Очікується, що «Яса» перевершить за силою циклон «Вінстон», найсильніший тропічний ураган в південній півкулі за всю історію спостережень. В результаті нього в 2016 році загинуло більше 40 фіджійців і десятки тисяч людей залишилися без даху над головою.

Фото: Twitter Screenshot DailyDoseOfNish