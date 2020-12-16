В Японії через снігопади очікують лавини та скасовують потяги

Японські метеорологи попередили громадян про снігові лавини, ожеледицю на дорогах та перебої з транспортом внаслідок надходження холодного циклону на велику частину країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK World Japan із посиланням на Метеорологічне агентство Японії.

Як повідомляється, в деяких північних регіонах країни за останні дві доби випало від 130 до 150 сантиметрів снігу, що спричинило транспортний колапс.

Зокрема, внаслідок сильного снігопаду на північному острові Хоккайдо скасували рух 81 поїзда.

Зазначається, що в деяких японських містах температура повітря становить від -10,5°С до -20,1°С.

Японські метеорологи прогнозують, що сильний сніг покриватиме Хоккайдо та узбережжя Японського моря до четверга.

Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня землетрус магнітудою 6,1 стався біля південного узбережжя Філіппін.

Інформації про руйнування чи жертв внаслідок стихійного лиха не надходило.