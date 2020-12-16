Синоптики попереджають про туман - видимість 200-500 метрів

В Україні у середу вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За інформацією УкрГідрометцентру, 16 грудня у західних, північних, центральних та Одеській областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що по м. Києву та Київській області 16 грудня вночі та вранці туман, видимість 200-500м (I рівень небезпечності жовтий).

Читайте також: Ожеледицю й тумани прогнозують до кінця тижня

У ДСНС попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.