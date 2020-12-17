В'єтнам почав випробувати на людях власну COVID-вакцину

В'єтнам почав випробувати на людях власну COVID-вакцину

Укрінформ
В'єтнам розпочав випробування на людях власної вакцини проти коронавірусу, яка називається Nanocovax.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє в’єтнамське інформагентство VNA.

Перші пробні ін'єкції Nanocovax, першої вакцини проти COVID-19, схваленої для випробувань на людях у В'єтнамі, були зроблені трьом добровольцям у Ханої 17 грудня.

Розробкою вакцини займається компанія Nanogen Pharmaceutical Biotechnology, одна з чотирьох організацій, які досліджують вакцини проти коронавірусу у країні.

Препарат планується випробувати на 60 добровольцях у віці від 18 до 50 років на першому етапі випробувань. Кожен доброволець отримає два щеплення вакцини з перервою у 28 днів.

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Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 17 грудня зафіксовано понад 74,5 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 52,3 млн осіб.

Зокрема у В’єтнамі з початку пандемії зареєстрували 1 405 випадків COVID-19, з них – 35 летальних.

Фото: Getty images

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