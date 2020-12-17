В'єтнам почав випробувати на людях власну COVID-вакцину

В'єтнам розпочав випробування на людях власної вакцини проти коронавірусу, яка називається Nanocovax.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє в’єтнамське інформагентство VNA.

Перші пробні ін'єкції Nanocovax, першої вакцини проти COVID-19, схваленої для випробувань на людях у В'єтнамі, були зроблені трьом добровольцям у Ханої 17 грудня.

Розробкою вакцини займається компанія Nanogen Pharmaceutical Biotechnology, одна з чотирьох організацій, які досліджують вакцини проти коронавірусу у країні.

Препарат планується випробувати на 60 добровольцях у віці від 18 до 50 років на першому етапі випробувань. Кожен доброволець отримає два щеплення вакцини з перервою у 28 днів.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 17 грудня зафіксовано понад 74,5 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 52,3 млн осіб.

Зокрема у В’єтнамі з початку пандемії зареєстрували 1 405 випадків COVID-19, з них – 35 летальних.

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