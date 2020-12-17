Саудівська Аравія почала масову COVID-вакцинацію

Міністерство охорони здоров'я Саудівської Аравії заявило, що у країні розпочалася масова вакцинація населення від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агентство dpa.

Зокрема, щеплення зробив глава МОЗ країни Тауфік аль-Рабі.

Минулого тижня королівство схвалило використання COVID-вакцини, розробленої компаніями Pfizer та BioNTech. В середу країна отримала перші дві партії доз вакцин.

Влада попросила жителів країни зареєструватися для вакцинації за допомогою мобільного додатка, розробленого МОЗ. За добу у ньому зареєструвалося понад 150 тис. людей.

Зазначається, що вакцинація у Саудівській Аравії проходитиме у три етапи. В першу чергу вакцинують людей старше 65 років, медпрацівників та осіб, що мають хронічні захворювання. В рамках другого етапу щеплення зроблять тим, хто старше 50 років, тоді як останній етап зробить вакцину доступною для решти населення.

Раніше королівство заявило, що вакцини від COVID-19 будуть безкоштовно надаватися громадян країни та іноземцям.

У Саудівській Аравії, де проживає близько 34 мільйонів людей, зафіксовано понад 360 тис. випадків коронавірусу, у тому числі 6 тис. смертей.

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Як повідомляв Укрінформ, першою країною, яка розпочала масову імунізацію населення вакциною від Pfizer/BioNTech стала Велика Британія. До неї також приєдналися США, Канада, Мексика та Бахрейн.