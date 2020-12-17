У Чилі схвалили використання вакцини Pfizer

Чилійський регулятор охорони здоров’я схвалив для екстреного використання вакцину COVID-19 від компаній Pfizer та BioNTech, відкривши шлях для вакцинації населення старше 16 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Цього місяця літак з першими 20 тис. доз вакцин приземлиться в Чилі, що дозволить нам негайно почати вакцинацію всіх, хто працює у відділеннях інтенсивної терапії нашої системи охорони здоров'я в регіонах з найвищим рівнем захворюваності на коронавірус», - сказав президент Себастьян Піньєра у телезверненні.

Він додав, що у січні країна продовжить отримувати нові дози вакцин з метою вакцинації критичних груп населення та груп підвищеного ризику протягом першого кварталу 2021 року. Також протягом першого півріччя у країні вакцинують інші групи населення.

Чилі підписала угоду про закупівлю 10 мільйонів доз вакцини Pfizer-BioNtech, достатньої для щеплення 5 мільйонів людей. Вакцину вводять у два прийоми з інтервалом у три тижні.

Країна також уклала угоду на 14,4 мільйона доз вакцини AstraZeneca та включила пункт у свою угоду про випробування вакцини Sinovac.

Як повідомляв Укрінформ, першою країною, яка розпочала масову імунізацію населення вакциною від Pfizer / BioNTech стала Велика Британія. До неї також приєдналися США, Канада, Мексика та Бахрейн.