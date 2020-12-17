Снігопад в Японії: 10 тисяч будинків без світла та затор на 16 кілометрів

Через сильний снігопад у Японії понад 10 тисяч будинків знеструмлено, близько тисячі транспортних засобів застрягли на трасі, що з’єднує Токіо та Ніїгату.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

За даними поліції, станом на ранок четверга ланцюг з автомобілів розтягнувся на 16,5 км траси. Затори виникли після того, як у середу ввечері причіп застряг у снігу біля розв'язки в Мінамі-Уонума, префектура Ніїгата.

Ще близько 300 транспортних засобів застрягли на трасі, що з’єднує префектури Ніїгата, Нагано та Ґумма.

Снігопад в Японії / Фото: KYODO NEWS

У деяких районах країни спостерігався рекордний рівень снігу. Зокрема у Мінакамі в префектурі Ґумма випало 217 см снігу за 72 години, тоді як у Юдзаві в префектурі Ніїгата станом на 8 ранку зафіксовано понад 180 см снігу.

У зв'язку з цим уряд створив робочу групу для координації дій при ліквідації наслідків снігопадів.

Як повідомляв Укрінформ, у середу внаслідок сильного снігопаду на північному острові Хоккайдо в Японії було скасовано рух 81 поїзда.

Зазначається, що в деяких японських містах температура повітря становить від -10,5°С до -20,1°С.