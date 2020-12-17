Снігопад в Японії: 10 тисяч будинків без світла та затор на 16 кілометрів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.
За даними поліції, станом на ранок четверга ланцюг з автомобілів розтягнувся на 16,5 км траси. Затори виникли після того, як у середу ввечері причіп застряг у снігу біля розв'язки в Мінамі-Уонума, префектура Ніїгата.
Ще близько 300 транспортних засобів застрягли на трасі, що з’єднує префектури Ніїгата, Нагано та Ґумма.
Снігопад в Японії / Фото: KYODO NEWS
У деяких районах країни спостерігався рекордний рівень снігу. Зокрема у Мінакамі в префектурі Ґумма випало 217 см снігу за 72 години, тоді як у Юдзаві в префектурі Ніїгата станом на 8 ранку зафіксовано понад 180 см снігу.
У зв'язку з цим уряд створив робочу групу для координації дій при ліквідації наслідків снігопадів.
Як повідомляв Укрінформ, у середу внаслідок сильного снігопаду на північному острові Хоккайдо в Японії було скасовано рух 81 поїзда.
Зазначається, що в деяких японських містах температура повітря становить від -10,5°С до -20,1°С.