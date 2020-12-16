МОЗ Німеччини назвав шлях виходу з пандемії

Вакцинація допоможе подолати пандемію, але сподіватися на повну нормалізацію життя щонайменше до літа не варто.

Про це попередив міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан, передає кореспондент Укрінформу.

«Вакцина - світло в кінці тунелю, вона дає надію... Вакцинація – шлях з пандемії, і ми добре підготовлені до цього шляху», - заявив Шпан 16 грудня під час дебатів у Бундестазі стосовно вакцинації населення.

Міністр підкреслив важливість того факту, що всі 27 країн ЄС одночасно отримують вакцину, що є проявом «європейської солідарності».

Водночас глава німецького МОЗу попередив, що годі сподіватися на швидке повернення до нормального життя. «З літа ми можемо повертатися до нормальності крок за кроком», - заявив політик, пояснивши, що до цього часу вакцини має вистачити усім, хто хоче зробити щеплення. Для проведення вакцинації у ФРН готові 440 станцій.

У першому кварталі 2021 року Німеччина може отримати 11-13 млн доз, отже щеплення може бути зроблено 6 млн людей.

За оцінками, для того, щоб зупинити розповсюдження вірусу, треба вакцинувати від 55 до 65 відсотків населення.

Про необхідність вироблення загального імунітету в Бундестазі того ж дня говорила й канцлер Ангела Меркель. Вона переконувала в необхідності вакцинації, але підкреслювала при цьому добровільний характер кампанії. За словами глави уряду, «якщо 40, 50 або 60 відсотків людей не захочуть робити щеплення, тоді нам доведеться носити маски дуже довго».

Як повідомлялось, Європейське медичне агентство (ЕМА) повинне схвалити для ЄС вакцину від коронавірусу, розроблену компаніями Pfizer і BioNTech, 23 грудня чи навіть 21 грудня, тоді як раніше очікувалось, що це станеться 29 грудня.

За даними Worldometer, у світі зареєстрували 74 006 646 випадків коронавірусу, зокрема 1 645 774 летальні, одужали 51 980 612 людей.