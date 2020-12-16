У Білорусі оштрафували журналіста onliner.by за участь у протесті

Суд Московського району Мінська оштрафував випускового редактора порталу onliner.by Миколу Градюшка за участь в «несанкціонованій вуличній ході»

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

За даними Білоруської асоціації журналістів, Градюшка затримали в неділю, 13 грудня, недалеко від будинку, його відвезли до Московського РУВС Мінська, а потім в СІЗО на Окрестіна. Судили журналіста по скайпу.

На судове засідання, яке розпочалося ще 15 грудня, прийшли його дружина з маленькими дітьми і брат. Адвокатом виступив Сергій Зікрацький.

За версією міліції, Градюшко нібито взяв участь у несанкціонованій вуличній ході вулицею Чечота. Редактор оnliner.by вину не визнав і пояснив, що ходив до магазину.

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Проте суд визнав його винним за ч. 1 ст. 23.34 КпАП і призначив йому штраф у розмірі 30 базових величин, що дорівнює 810 білоруським рублям (майже 9 тисяч гривень).

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був проголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.

Фото people.onliner.by