У Білорусі оштрафували журналіста onliner.by за участь у протесті
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.
За даними Білоруської асоціації журналістів, Градюшка затримали в неділю, 13 грудня, недалеко від будинку, його відвезли до Московського РУВС Мінська, а потім в СІЗО на Окрестіна. Судили журналіста по скайпу.
На судове засідання, яке розпочалося ще 15 грудня, прийшли його дружина з маленькими дітьми і брат. Адвокатом виступив Сергій Зікрацький.
За версією міліції, Градюшко нібито взяв участь у несанкціонованій вуличній ході вулицею Чечота. Редактор оnliner.by вину не визнав і пояснив, що ходив до магазину.
Проте суд визнав його винним за ч. 1 ст. 23.34 КпАП і призначив йому штраф у розмірі 30 базових величин, що дорівнює 810 білоруським рублям (майже 9 тисяч гривень).
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був проголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.
Фото people.onliner.by